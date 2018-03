Kindcentrum Leens gaat 1,6 miljoen euro extra kosten

De bouw van het kindcentrum in Leens valt fors duurder uit. Het college van de gemeente De Marne vraagt om 1,6 miljoen euro extra.

De oorspronkelijke begroting ging uit van 2,8 miljoen euro. Nu wordt dit dus 4,4 miljoen euro. Dat betekent dat het kindcentrum ruim anderhalf keer zo duur is. Het nieuwe gebouw komt naast het gemeentehuis in Leens.

Tegenvallers

Volgens het college zijn er verschillende oorzaken voor de gestegen kosten. Zo zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt en stijgen de bouwkosten landelijk door de aantrekkende economie.

Ook blijkt de planning niet goed. De bouw duurt langer, wat extra kosten met zich meebrengt. Het centrum moet bij de start van het schooljaar 2019/2020 in gebruik worden genomen.

Gemeenteraad aan zet

In het kindcentrum krijgen de basisscholen De Regenboog en De Lydinge onderdak. Ook voor de peuterspeelzaal is er plek. Het gebouw komt in het verlengde van het huidige gemeentehuis in Leens.

De gemeenteraad moet zich nu buigen over de extra kosten. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering van 27 maart.

