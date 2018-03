EDR over Duitse tolplannen: 'Laat van uitstel afstel komen'

Het uitstel van de Duitse tolplannen voor buitenlandse automobilisten leidt hopelijk ook tot afstel.

Dat zegt directeur Karel Groen van de Eems Dollard regio, die de belangen van de grensregio behartigt.

Privacy als wapen

'We hebben alle reden om te hopen dat het plan van tafel gaat , zegt Groen.

De aanbesteding is blijkbaar vertraagd en Duitsers hechten daarnaast traditioneel enorm aan bescherming van persoonsgegevens. Dus zolang dat niet goed geregeld is, duurt het nog wel even.'

'Overigens heeft Nederland als het om die privacy gaat, nog een wapen in handen, want medewerkling van de RDW is noodzakelijk. Die kunnen we met een wetswijziging misschien wel onmogelijk maken.'

CSU-stokpaardje

Vanochtend werd via de Duitse krant Handelsblat duidelijk dat het zeker tot 2020 duurt voor de omstreden tolheffing wordt ingevoerd. Of het er later alsnog van komt, hangt volgens Groen ook af of verkeersminister Alexander Dobrinth in de nieuwe regering Merkel terugkeert op zijn ministerie.

'De Maut is echt een CSU-stokpaardje. Als er in zijn plaats een SPD'er verkeersminister wordt, is er geen drijvende kracht meer achter de Duitse tolplannen.'

Ook minister blij

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer noemt het uitstel 'een goede zaak'. 'Ik zou er geen traan om laten als die tol helemaal niet doorgaat', zegt ze.

De bewindsvrouw wijst erop dat Nederland samen met Oostenrijk officieel protest heeft aangetekend tegen het Duitse tolplan. Volgens Van Nieuwenhuizen is die tol discriminerend.

