Zieke Slagter stapt af in Parijs-Nice

Tom-Jelte Slagter gaat niet meer van start in Parijs-Nice. De wielrenner uit Slochteren heeft zich nog voordat de zesde etappe begint met griepverschijnselen afgemeld.

Slagter stond op de 111de plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op leider Luis Léon Sanchez was bijna twintig minuten. In 2014 won Slagter twee etappes in de Franse rittenkoers.

Rentree in Milaan-Sanremo?

De renner van Dimension Data hoopt volgende week zaterdag in actie te kunnen komen in de eerste voorjaarsklassieker, Milaan-Sanremo.

