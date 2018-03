Wagenborgen herdenkt weggevoerde bewoners Groot Bronswijk

Er klinkt joodse muziek, kinderen lezen zelfgeschreven gedichten voor en er worden kransen gelegd. In Wagenborgen zijn vrijdagmorgen vier joodse bewoners van psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk in de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Heiman Aptroot, Heintje Levie en Betje en Sientje Stoppelman werden op maandag 9 maart 1943 om tien voor elf weggevoerd door de Duitse bezetter. Ze werden op transport gezet naar Westerbork en vier dagen later kwamen ze aan in Sobibor, waar ze werden vergast.

Schoolkinderen

Bij de herdenking spelen leerlingen van openbare basisschool De Kronkelaar in Wagenborgen een grote rol. De school heeft het monument geadopteerd. Directeur Arjan van der Kooi: 'Wij besteden in de lessen aandacht aan dit onderwerp. We doen dit niet in de hoogste groepen, maar juist in de groepen 5 en 6. Voor de meeste kinderen is dit de eerste kennismaking met dit stukje geschiedenis en het maakt altijd veel indruk. In de hogere klassen gaan we dan dieper op het onderwerp in. Zo leren de kinderen een stukje lokale geschiedenis.'

Lees ook:

- Herdenking bij Joods monument Wagenborgen: 'Heel ontroerend'

- Wagenborgen wint Compliment voor een Oorlogsmonument