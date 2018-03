Groningen krijgt proef met 'gedeeltelijk zelfrijdende trein'

In het najaar starten de provincie, Arriva en ProRail een proef met een 'gedeeltelijk zelfrijdende trein' op het traject Groningen - Zuidhorn.

Daarvoor is vandaag in de stationshal op het hoofdstation een intentieovereenkomst getekend.



Wel een machinist in de trein

Er wordt getest met de zogeheten ATO-techniek (Automatic Train Operation) die een deel van de taken op zich neemt. Daarbij is er nog wel een machinist in de treincabine die in kan grijpen.

De techniek in deze proef zit op het ATO-niveau 2 (zie ook uitleg verderop).

Doelstellingen

Tijdens de proef wordt gekeken of treinen dichter op elkaar kunnen rijden, waardoor de capaciteit op het spoor groter wordt.

Ook moet de meer geautomatiseerde rijstijl zorgen voor minder energieverbruik en dat de trein minder stopt.

ATO-niveau's

Er wordt getest op ATO-niveau 2, maar wat betekent dat? Dit is de definitie die ProRail geeft.

Niveau 1: De machinist rijdt en wordt ondersteund door beveiligings- en adviessystemen.

Niveau 2: De trein rijdt automatisch, maar de machinist is in de cabine aanwezig en blijft verantwoordelijk.

Niveau 3: De machinist hoeft niet in de bestuurdersstoel te zitten en kan andere taken vervullen.

Niveau 4: Er is geen personeel aanwezig in de trein. Bij noodsituaties wordt van buitenaf ingegrepen.

