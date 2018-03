Koning uitgenodigd door De Tevreden Rookster: 'Zeg maar hoe laat u komen wilt'

Een speciaal gekweekt wietplantje in de tuin van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Villa Eikenhorst, Theo Buissink van De Tevreden Rookster ziet het al helemaal voor zich.

Hij heeft het koninklijk paar deze week in een brief uitgenodigd om naar zijn growshop in Stad te komen, als ze op Koningsdag in Groningen zijn.

Oranje toppen

'Het is een speciaal voor u gekweekt zaadje dat eenmaal in bloei, hopelijk fraaie oranje toppen zal geven. De naam is namelijk: Orange Bud. Als u bij ons bent, krijgt u zo'n plantje van ons mee naar huis. U kunt deze rustig in uw tuin zetten om op te kweken. Want u weet: al is het verboden….het wordt gedoogd. Dus het mag', schrijft Buissink.

'Die vreemde wetgeving'

Ook wil Buissink de koning graag meenemen naar een coffeeshop. 'En dan kan ik ook het een en ander uitleggen over cannabis en die vreemde wetgeving rondom cannabis.'

Koningin Beatrix wees eerdere uitnodiging af

In 2004 kreeg koningin Beatrix ook al een uitnodiging. 'Helaas stond het drukke programma destijds niet toe dat dit gerealiseerd werd. Ik kreeg een heel nette brief terug waarin dit uitgelegd werd. Ik begreep het volkomen', schrijft Buissink nu aan haar zoon.

Oplossing voor de kinderen

De dochters van het koningspaar zijn nog niet meerderjarig en mogen dus niet naar binnen, maar daar heeft Buissink een oplossing voor bedacht. Een ontheffing aanvragen bij de burgemeester is voor hem een optie, maar hij heeft ook nog een ander idee.

'Ik heb een zoon van 14, die eventueel bereid is om met uw kinderen, in de tijd dat u bij ons bent, naar de dichtbijgelegen bioscoop te gaan en daar een leuke film te gaan zien. Ook wil hij wel in die tussentijd het populaire spel Fortnite met ze spelen. Zij mogen het zeggen, wat mijn zoon betreft.'

'De hele dag de tijd'

'Ik hoor heel graag van u. En ik heb de hele dag de tijd, dus zegt u maar hoe laat u komen wilt', is de afsluiter van Buissink.

