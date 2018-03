GIJS speelt voor vol Kardinge in finale play-offs

In een uitverkocht sportcentrum Kardinge begint GIJS zaterdag aan de play-offs om het kampioenschap in de Eerste Divisie. De Groningse ijshockeyers nemen het op tegen Talentteam Heerenveen.

GIJS won in de reguliere competitie alles wat er te winnen valt. In de halve finale van de play-offs werd gewonnen van Nijmegen. Coach Arjan Peters vindt zijn team favoriet voor de titel, maar houdt wel een slag om de arm.

'Heel anders in de play-offs'

'IJshockey in de play-offs is heel anders. Het draait alleen maar om de winst. En bovendien is er ook kans dat een aantal spelers van de eerste selectie van Heerenveen meedoet tegen ons. Die mogelijkheid hebben ze.'

'Heerenveen wil niet voor lul staan'

Volgende week zaterdag is het tweede duel in Heerenveen. Er is wel geprobeerd het wedstrijdschema om te draaien. Maar de technische staf van de Friese ploeg wilde dat niet.

'De spelers van Heerenveen willen niet voor lul staan als we in Kardinge kampioen worden. Het zijn jonge spelers hè. Daarom spelen we eerst thuis en een week later in Friesland', zegt voorzitter Jacob van Gelder.

Scenario voor de huldiging ligt klaar

Hij is ervan overtuigd dat GIJS kampioen wordt en heeft het volledige scenario voor de huldiging al in z'n hoofd. 'We gaan met z'n allen op het bordes van het stadhuis staan voor de huldiging. Vervolgens wordt het feest voortgezet in Kardinge', denkt de voorzitter even hardop.

Coach Peters is voorzichtiger. 'We moeten het allemaal maar eerst zien en kijken dan wel verder.'

Lees ook:

- IJshockeyers GIJS gaan voor lagere competitie: 'Geen bittere pil'