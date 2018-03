OM eist anderhalf jaar cel voor PGB-fraude

Een 45-jarige vrouw uit Appingedam hangt voor PGB-fraude een celstraf van twee jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk) boven het hoofd.

De officier eist die straf, omdat de vrouw in 2013 en 2014 geld vanuit persoonsgebonden budgetten (PGB) heeft verduisterd.

Uiteindelijk deden 22 mensen in Appingedam en Delfzijl aangifte. In tien zaken bekende de vrouw en acht de officier bewezen.

Vrouw start PGB Zorg

Als thuiszorgmedewerkster start de vrouw in januari 2013 met haar bureau PGB Zorg Appingedam.

Mensen die zorg in kunnen kopen via dit budget kloppen bij haar aan. De Appingedamse treedt op als budgetbeheerster of curator.

De vrouw betaalt echter haar eigen onbetaalde rekening met het geld van haar klanten. 'Ik dichtte het ene gat met het ander gat', geeft ze daarover toe. De vrouw ontkende aanvankelijk.

Politie aan de deur, daarna onvindbaar

De officier rekent het de vrouw zwaar aan dat ze zelf niet op de rem stapte: 'De politie kwam bij haar aan de deur na de eerste meldingen. Toen ging ze zelfs door.'

De verdachte vrouw is een lange tijd voor politie onvindbaar geweest. Daardoor duurde het een tijd voordat de zaak aan de rechters kon worden voorgelegd.

'Voor werkstraf is de zaak te ernstig'

De vrouw heeft weer werk en is begonnen met het terugbetalen van haar slachtoffers. Toch eiste de officier een celstraf.

'Zij heeft als professional kwetsbare mensen zwaar in de emotionele en financiële problemen gebracht. Voor een werkstraf is de zaak te ernstig.'

90.000 euro nog verhalen

Naast de celstraf wil het Openbaar Ministerie ruim 90.000 euro op de vrouw verhalen.

Advocaat Stoeten vroeg de rechtbank de vrouw een werkstraf op te leggen. 'Door een celstraf raakt ze haar baan kwijt en is het niet meer mogelijk om de gedupeerden terug te betalen.'

De uitspraak is op 23 maart.