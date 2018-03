Van Ravels voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade

Bruno van Ravels wordt de voorzitter van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. Dit is de organisatie die vanaf 19 maart de afwikkeling van schadeclaims in het aardbevingsgebied verzorgt.

Kwartiermaker

De benoeming is vrijdag door het kabinet goedgekeurd. Van Ravels (1958) is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Raboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in Nederlands bestuursrecht. Ook is hij lid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo lang hij voorzitter is van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, legt Van Ravels zijn werkzaamheden voor de Raad van State volledig neer.

De verwachting is dat Van Ravels zes tot twaalf maanden in Groningen bezig is. Zijn rol is die van kwartiermaker.

Overige leden

De tijdelijke commissie mijnbouwschade bestaat uit een deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bezwaar met in totaal acht leden. De commissie bestaat uit zowel leden met juridische expertise als leden met civiel technische expertise. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd.

