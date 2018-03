Deel dit artikel:











No Surrenderlid is opnieuw vastgezet (Foto: Flickr / Jacob Hahury (creative commons))

Een 37-jarige No Surrenderlid uit Groningen zit weer vast. De man is een van de verdachten in de afpersingszaak van een medeclublid.

Dat slachtoffer werd in november 2016 door clubleden ontvoerd, afgeperst en ernstig mishandeld, omdat hij zich niet aan de clubregels zou hebben gehouden. Groot materieel De Stadjer werd woensdag met groot materieel aangehouden, zei de man tegen de rechters. Hij was vorig jaar in juli op voorwaarden vrijgelaten. Een van de voorwaarden was dat hij geen contact mocht leggen met een slachtoffer of met medeclubleden. 'Naar de popo' Justitie onderschepte echter een bericht. Met de telefoon van de Stadjer zou aan een van de slachtoffers zijn gestuurd: 'Als je weet wie ik ben, krijg je buikpijn en stap je naar de popo.' Ingeluisd De man zegt dat hij erbij is gelapt. De afpersingszaak, waarvoor hij was vrijgelaten, dient op 21 maart. 'Dan ga ik toch niet dergelijke berichten sturen, zo dom ben ik niet', riep de man boos. 'Ik snap deze poppenkast niet' Hij is per direct vastgezet. 'Ik snap deze poppenkast niet', riep hij kwaad toen hij werd afgevoerd. Lees ook: - Gronings bestuurslid No Surrender opgepakt

