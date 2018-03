Ook in Pekela worden stempassen verkeerd bezorgd

De stempas voor het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. (Foto: ANP)

Ook in de gemeente Pekela zijn stempassen voor het raadgevend referendum gestuurd naar buitenlandse inwoners die geen recht hebben om te stemmen.

Eerder werden al in de gemeente Veendam stempassen verkeerd bezorgd.

Onduidelijk is om hoeveel stempassen het in beide gemeenten gaat. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela noemt het voorval vervelend, maar zegt opgelucht te zijn dat de fout snel is ontdekt.

Sleepwet

21 maart wordt gestemd over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend als de sleepwet. Dit gebeurt door middel van een raadgevend referendum. Personen zonder Nederlandse nationaliteit hebben bij een dergelijk referendum geen recht om te stemmen.

