Brouwer en Meeuwsen naar de finale in Doha

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen staan in de finale in Doha.

Ze versloegen vrijdag in de halve eindstrijd van de Katari Cup thuisspelers Cherif Younousse en Ahmed Tijan in twee sets. Het werd 22-20 en 21-18.

Russische tegenstanders

Brouwer en Meeuwsen nemen het in de strijd om de toernooiwinst op tegen Oleg Stojanovski en Igor Velitsjko. De Russen waren in de andere halve finale beter dan de Amerikanen Philip Dalhausser en Nicholas Lucena (21-19en 21-16).

Het Oranjeduo nam het een week geleden in de achtste finales van het toernooi in Fort Lauderdale ook tegen Stojanovski en Velitsjko op. Brouwer en Meeuwsen trokken toen met 22-20 en 22-20 aan het langste eind.

Eerste World Tour-finale

Voor Brouwer en Meeuwsen is het de eerste keer dit jaar dat ze in de finale staan van een toernooi dat deel uitmaakt van de World Tour. In januari behaalden de Nederlandse beachvolleyballers wel brons bij het toernooi in de World Tour in Den Haag.

Lees ook:

- Brouwer en Meeuwsen halen laatste vier in Doha