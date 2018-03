Celstraf voor misbruiken vijfjarig dochtertje

Voor het seksueel misbruiken van zijn vijfjarige dochtertje moet een 42-jarige man uit Veendam een jaar lang de cel in. Daarnaast is hem ook een jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Het misbruik gebeurde in de periode van januari tot eind oktober 2017. De moeder van het kind kreeg een vermoeden en begon het meisje te bevragen. Uiteindelijk vertelde de kleuter in eigen woorden wat haar was overkomen. Het was begonnen tijdens het douchen in Wildervank, waar het gezin destijds woonde.

Laten behandelen

De Veendammer heeft stoornissen en moet zich klinisch laten behandelen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee en een half jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechters vinden het belangrijk dat de man zo snel mogelijk wordt behandeld.

