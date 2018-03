Even voorstellen: de partijen uit Stadskanaal

GroenLinks is nieuw in Stadskanaal (Foto: RTV Noord)

Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag de aftrap: Stadskanaal.

Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.

In elke editie van Even voorstellen worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Stadskanaal.

Lijst 1: CDA Stadskanaal

Volgens CDA Stadskanaal moet de gemeente een aantrekkelijke woongemeente zijn, met ruimte voor ondernemen. Het wil de spoorlijn van Veendam doortrekken naar Stadskanaal. Met Marianne Berndt heeft het CDA een nieuwe lijsttrekker gevonden. Zij is nieuw in de lokale politiek.

Het CDA heeft geen verkiezingsprogramma online staan.

Lijst 2: SP Stadskanaal zet in op goede zorg

Betaalbare zorg en een volwaardig Refaja Ziekenhuis, mét een kraamafdeling. De SP is hier niet de enige partij in, maar probeert dit al langere tijd prominent op de agenda te zetten. Verder moeten de drie zwembaden in de gemeente Stadskanaal openblijven.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 3: ChristenUnie wil de spoorlijn

Inzetten op groei van werkgelegenheid, de zorgtaken zo goed mogelijk laten verlopen, en aandacht voor het gezin. Dat is de ChristenUnie Stadskanaal in een notendop. Ook wil de partij de spoorlijn doortrekken naar Stadskanaal. Raadslid Ingrid Sterenborg maakt zich hier al jaren hard voor.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 4: GemeenteBelangen

Gemeentebelangen heeft helaas geen voorstelvideo.

Met oudgediende Erik Bieze als lijsttrekker op de bok doet GemeenteBelangen opnieuw een gooi naar een raadszetel. De partij wil meer inbreng van inwoners in besluitvorming en pleit voor kleinere klassen in het basisonderwijs. Ook wil de partij meer aanbod van woningen, om zo de krimp tegen te gaan.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 5: PvdA: volwaardig Refaja en meedoen in de maatschappij

Ook voor de Partij van de Arbeid is een volwaardig Refaja Ziekenhuis, mét kraamafdeling, een belangrijk speerpunt. Daarnaast wil het iedereen laten meedoen in de maatschappij, onder meer door sport. Maar roken? Dat is niet wenselijk.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 6: VVD: kraamzorg 'op Knoal'; afspraak is afspraak

Met de nieuwe lijsttrekker Hans Klopstra, bekend advocaat in Stadskanaal en omgeving, zet de VVD zich in om de Treant Zorggroep aan haar afspraak te houden. VVD Stadskanaal wil namelijk een volwaardig ziekenhuis behouden. Daarnaast pleit de lokale VVD voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 7: D66: goede verbinding met Stad en aandacht voor herindeling

D66 is sinds acht jaar een partij in de oppositie in Stadskanaal. Vanuit die rol vraagt het aandacht voor een betere verbinding tussen 'Knoal' en Stad, onder meer door het verbeteren van de Qlinerverbinding. Daarnaast wil lijsttrekker Klaas Pals dat de herindeling niet in de prullenbak verdwijnt.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 8: Lokaal Betrokken: tijd voor nieuwe politiek

Als afgescheiden raadslid gaat Jur Mellies door met Lokaal Betrokken. Volgens Mellies is het tijd voor een nieuwe vorm van politiek en communicatie, om de inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek.

Lees hier het verkiezingsprogramma

Lijst 9: GroenLinks wil Stadskanaal veranderen

Met Nadja Siersema als opvolger van Teja van Geenen doet GroenLinks opnieuw een gooi naar een raadszetel in Stadskanaal. De partij wil politiek Stadskanaal veranderen en wil investeren in de banen van de toekomst. Een groener Stadskanaal is een van de speerpunten.

Lees hier het verkiezingsprogramma

