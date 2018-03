Politie zoekt filmbeelden van mishandelde jongen (14)

'De jongen heeft nog steeds last van zijn hoofd en kan zich moeilijk concentreren', dat zegt een woordvoerder van de politie over de mishandeling van een 14-jarige jongen november vorig jaar.

Dat gebeurde woensdagmiddag 1 november omstreeks 16.00 uur op de Vondellaan in Groningen ter hoogte van de parkeerplaats tegenover het Gomarus College en Menso Alting.

'De jongen kwam van school en werd door drie of vier jongens meerdere keren op zijn hoofd geslagen. Hij liep een gebroken neus op. Het was een forse mishandeling', meldt de politie. Wat de aanleiding precies is geweest, is onduidelijk.

De politie is op zoek naar getuigen die de mishandeling gefilmd hebben.