Groningse ziekenhuizen hebben handen vol aan griepgolf

De griepgolf die ons land al weken teistert, zorgt ervoor dat het water in Groningse ziekenhuizen aan de lippen staat. Het aantal griepgevallen groeit, terwijl grieperige verpleegkundigen thuis zitten.

De NOS meldde vrijdagmiddag dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) had gesignaleerd dat ziekenhuizen taken schrappen en niet-medisch geschoold personeel inschakelen om verpleegkundigen zo veel mogelijk te ontlasten. Wat is de stand van zaken in Stad en Ommeland?

Refaja: Het is flink puzzelen

Bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar, meldt woordvoerder Stefan Wesselink. 'Het aantal griepgevallen is de laatste weken groot, vooral onder oudere patiënten. Het afgeven van een opnamestop is gelukkig niet nodig geweest.'

Het afgeven van een opnamestop is gelukkig niet nodig geweest Stefan Wesselink - Refaja Ziekenhuis

Wesselink geeft aan dat het ziekenhuis voorzorgsmaatregelen heeft genomen om erger te voorkomen. 'We hebben een apart plekje ingeruimd voor alle griepgevallen, zodat de kans zo klein mogelijk is dat andere patiënten ook aangestoken worden. Al met al is het flink puzzelen binnen de ziekenhuismuren', zo laat hij weten.

UMCG: We merken het maar al te goed

In het UMCG heeft de griepgolf niet tot opnamestops of andere vervelende incidenten geleid. 'Maar dat maakt ons niet minder alert. Want dat er griep heerst, merken we maar al te goed', vertelt Joost Wessels namens het UMCG. 'Veel medewerkers hebben zich de voorbij weken al ziek gemeld en dat geldt voor alle afdelingen.'

Zorg goed kunnen continueren heeft onze prioriteit Joost Wessels - UMCG

Wessels laat weten dat het UMCG snel anticipeert op nieuwe griepgevallen. 'Met wat passen en meten onder het personeel redden we het prima, maar we houden alles zorgvuldig in de gaten. We nemen de griepepidemie uiterst serieus. Zorg goed kunnen continueren heeft onze prioriteit.'

?

Ommelander Ziekenhuis: Ingrepen moeten afzeggen

Die voorzorgsmaatregelen zijn ook in het Ommelander Ziekenhuis, met locaties in Delfzijl en Winschoten, doorgevoerd. 'De gevolgen van de griepgolf zijn ook hier duidelijk. We zien een toename van het aantal grieppatiënten, terwijl er minder personeel is. Want ook zij hebben er last van', vertelt woordvoerder Rogier Brink.

We zien een toename van het aantal grieppatiënten, terwijl er minder personeel is Rogier Brink - Ommelander Ziekenhuis

'Ja, wij hebben in de afgelopen weken een aantal geplande ingrepen moeten afzeggen en verplaatsen', vervolgt hij. 'Maar dat waren incidenten. Mede door de flexibiliteit van ons personeel kunnen we die tot een minimum beperken.' Desondanks wil Brink de gevolgen van de griepgolf niet bagatelliseren. 'We willen alles slechts zoveel mogelijk in goede banen leiden', besluit hij.

?

Martini Ziekenhuis: goed contact met andere ziekenhuizen

'Ook wij hebben het druk. Te druk eigenlijk', zegt Joske Kluvers namens het Martini Ziekenhuis in de Stad. 'Het verplaatsen van operaties is nog niet nodig geweest, maar door een gebrek aan plekken hebben we patiënten met een bepaalde diagnose wel op andere afdelingen moeten opvangen', geeft ze aan.

patiënten naar een ander ziekenhuis sturen is onze allerlaatste optie Joske Kluvers - Martini Ziekenhuis

Ook in het Martini Ziekenhuis wordt de flexibiliteit van het personeel flink op de proef gesteld. 'Gelukkig weten we ons goed te redden', weet Kluvers. Ze wijst er bovendien op dat er in het geval van echte nood beroep op andere ziekenhuizen in de regio kan worden gedaan. 'Want dat contact is heel goed. Maar alleen als er echt een code rood is, want patiënten naar een ander ziekenhuis sturen is onze allerlaatste optie.'

?

Lees ook:

- Griepgolf houdt aan, vooral het noorden is de klos

- Griepepidemie houdt aan: feiten en fabels over de griep

- GGD: 'Vooral jonge kinderen zijn vatbaar voor het griepvirus'