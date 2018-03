Werkstraf voor seks met 15-jarige en wapenbezit

Een 37-jarige man uit Hoogezand moet voor seks met een minderjarig meisje van vijftien als straf 240 uur werken. Tegen de man werd twee weken geleden een celstraf van een jaar geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

De rechters vonden een celstraf niet passend, gezien de omstandigheden waarin dit gebeurde en de persoon van de man.

Meisjes kwamen aan de deur

Het meisje kwam met een even oud vriendinnetje bij de man aan de deur. Ze wilden bij een vriend in Hoogezand op bezoek, maar die bleek niet thuis te zijn. Bij de woning van de 37-jarige man brandde nog licht.

Zus voert woord

De Hoogezandster wilde eerst dat de meisjes weggingen. Dit lukte niet. Uiteindelijk bleven ze slapen. Met een van hen had de man seks. Op de zitting kwam de man moeilijk uit zijn woorden. Zijn zus voerde uiteindelijk voor hem het woord. Ze gaf een goed beeld van haar broer, zei de rechter.

Balletjespistool

De man had een balletjespistool in zijn bezit. Het is onderdeel van een verzameling, zei de man eerder. Maar het is wel een verboden voorwerp, stelt de rechter.

