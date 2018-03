Deel dit artikel:











Levend monument voor vermoorde Joden: 'We voelden verbazing, verdriet en boosheid' Auteurs Rense Schuurmans en Anne Koopmans met het boek (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Onder de titel 'Een levend monument. Het zwijgen verbroken' is vrijdagmiddag in de Petruskerk in Wagenborgen een boek gepresenteerd over de vermoorde Joodse bewoners van psychiatrische instelling Groot Bronswijk.

Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot waren tijdens de oorlog de enige vier Joodse inwoners van Groot Bronswijk in Wagenborgen Exact 75 jaar geleden werden ze vanuit Wagenborgen afgevoerd naar kamp Westerbork en van daaruit gingen ze direct door op transport naar Sobibor. Vier dagen na hun vertrek werden ze daar vermoord.

Vrijdagochtend werden ze al herdacht en in de middag werd het boek geschreven door Anne Koopmans en Rense Schuurmans gepresenteerd. 'We voelden tijdens het schrijven afwisselend verbazing, verdriet en boosheid', vertelt Anne Koopmans. Verdwenen archiefstukken 'Verbazing en verdriet dat het niet lukte om vier Joodse bewoners te beschermen en onder te laten duiken. Boosheid omdat sommige archiefstukken verdwenen zijn, waardoor het moeilijk is om sommige stukken van het verhaal te vertellen.' Monument Sinds 2006 is er een monument in Wagenborgen waarmee de vier vermoorde bewoners van Groot Bronswijk worden herdacht. En nu staat het verhaal ook op papier.