Honderd automobilisten zijn betrapt op appen achter het stuur

Ongeveer honderd automobilisten zijn afgelopen week bekeurd omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. Dat laat de politie weten. Tijdens een speciale controle reden zo'n tien onopvallende auto's rond een camper, van waaruit werd gesurveilleerd.

De controle werd vooral gehouden op de A7. Maar er werd ook gecontroleerd op drie andere snelwegen in de noordelijke provincies, waaronder de A28. In totaal hielden 294 bestuurders de mobiele telefoon vast tijdens het rijden. Ongeveer een derde van die bekeuring werd in onze provincie 'uitgedeeld'.

220 bekeuringen gingen naar bestuurders van een personenauto, de rest naar vrachtwagenchauffeurs. De politie spreekt van 'trieste resultaten'.