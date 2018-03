Horeca Academy moet beter personeel opleveren

Lekker een wijntje op het terras drinken of een hapje eten in een restaurant. Lang niet altijd is de service wat je ervan verwacht. Horecagelegenheden hebben lange tijd moeite om aan goed personeel te komen. Daarom is er nu iets nieuws: de Horeca Academy.

'Het idee is dat mensen die geen horeca-ervaring hebben, een kans krijgen om in de horeca aan de slag te gaan. Dat zij dan proeven en beleven dat horeca een fantastisch vak is', vertelt Sandra Faber van Tweetal Belevingscatering.

Gasten laten glimlachen

Iemand die mee wil doen aan de Academy, jong of oud, werkt een aantal dagen in verschillende horecagelegenheden in de stad. Op die manier kan de deelnemer erachter komen of het vak iets voor hem is. Faber betreurt het dat sommige mensen geen kans krijgen om in de horeca te werken, omdat ze geen ervaring hebben.

'Het is echt nodig', vertelt Faber voor de academy. 'Personeel is er genoeg, maar goed personeel dat de gasten laat glimlachen is niet veel aanwezig.' Ze richtte de Horeca Academy op, samen met Jan Bas van Aalderen (dinercafé Soestdijk) en Wies van 't Slot (uitzendbureau 365Werk).

Ook in het ommeland is er behoefte aan beter horecapersoneel. 'Je kunt natuurlijk iedereen aandragen in het bedrijf om alles te doen', legt Harmen Bos van Hotel Parkzicht in Veendam uit. 'Alleen je wilt je gasten kwaliteit bieden, een goede tijd en beleving meegeven en daar hoort goed personeel bij. Daar is een tekort aan.'

Zwaar werk, weinig betaald

Horeca is zwaar werk en ook het salaris helpt niet mee met de werving van personeel, weet Bos. 'Als je kijkt hoeveel werk je moet verzetten in de horeca. Als je kijkt naar de zomers op het terras en de vele kilometers die je maakt op een dag. En voor dat harde werken wil je beloond worden. Je moet het echt doen met veel plezier, maar niet voor het grote geld.'

De kok van Hotel Parkzicht in Veendam laat doorschemeren dat de lonen in de horeca verhoogd moeten worden. Hij heeft zelf niet veel moeite met zijn salaris. 'Zolang er maar ruimte wordt geboden.' Door vernieuwingen blijft het vak volgens hem erg leuk en uitdagend.

Horeca Academy

De reacties op zo'n Horeca Academy zijn positief. 'Het is altijd goed om iemand te laten meedraaien, al is het maar voor twee of drie dagen', vertelt barmanager Nick Nijboer van Mr. Mofongo's Winebar in Groningen.

'Naast je hotelschool, ga je toch opzoek naar mensen die even niet goed weten in welke sector zij willen zitten. Je bereikt mensen die je normaal niet zou benaderen en daar kunnen dan mooie kansen uit voortkomen.

Al met al heeft de eerste lichting de Academy al doorstaan. 'Bijna alle kandidaten werken nu in de horeca, maar één kandidaat heeft toch gezegd dat het niets voor haar is. En dat kan ook gebeuren natuurlijk.'