Rouwbanden en afgelasting bij FC Groningen wegens overlijden Nova van der Linden (6)

Vanwege het overlijden van Nova van der Linden, de zesjarige dochter van voormalig FC Groningen-speler Antoine van der Linden, speelt FC Groningen zondag met rouwbanden om. De wedstrijd van Jong FC Groningen zaterdag gaat niet door.

De dochter van Van der Linden leed aan een ernstige ziekte en lag al enkele maanden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vorige week werd nog geprobeerd om donoren te vinden van witte bloedcellen voor het zieke meisje.

You'll never walk alone

Van der Linden is assistent-trainer van Jong FC Groningen. De uitwedstrijd tegen Harkemase Boys is daarom afgelast. Het eerste elftal speelt zondag thuis tegen PEC Zwolle. Voor het begin van de wedstrijd wordt 'You'll never walk alone' gespeeld.

Als voetballer speelde Antoine van der Linden van 2003 tot 2007 122 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hij haalde met de FC twee keer Europees voetbal. Daarna sloot hij zijn voetballoopbaan af bij FC Emmen. Hij woont daar nog steeds.

Lees ook:

- Dochter van Antoine van der Linden is toch nog overleden

- Antoine van der Linden vindt via Facebook donors voor zieke dochter