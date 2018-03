Hockeyvrouwen GHHC verliezen ook eerste wedstrijd na winterstop

De vrouwen van GHHC hebben ook de eerste wedstrijd na de winterstop verloren. In Eindhoven was Oranje Rood met 5-1 veel te sterk voor het team van coach Mark Materek.

De wedstrijd was al lang en breed gespeeld toen Anne van Erp bij de stand 5-0 voor de eretreffer zorgde. GHHC heeft slechts 1 punt uit 12 wedstrijden en is de hekkensluiter in de hoofdklasse.

Aanstaande zondag speelt komt GHHC opnieuw in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen HDM op het programma.