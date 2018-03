Westerwolde trapt Grunneger Weke af met Laidjesfestival

In Westerwolde is de traditionele Grunneger Weke afgetrapt met het Laidjesfestival. Voor de derde keer stond de sporthal van Ter Apel in het teken van kinderen die liedjes in het Gronings zongen.

Tweehonderd leerlingen uit elf klassen kwamen naar de sporthal. Ze zongen onder andere het Grönnens laid, Westerwolle en Emoe, een speciale bewerking van Hey Jude van The Beatles.

Interschool

Voor zowel mede-organisator Alex Vissering als cultuurwethouder Giny Luth is een van de klassen extra bijzonder: die van de Interschool Ter Apel. 'Stel je voor: kinderen die het Nederlands amper machtig zijn, die wel uit volle borst meezingen met het Grönnens laid', zegt Luth.

Grieze koppies en ingezakte permanentjes

Vissering is een van de bedenkers van het Laidjesfestival. Dat is niet zonder reden: hij wil ook jonge kinderen kennis laten maken met het Gronings.

'Grunnegers is allemaal een beetje grieze koppies en ingezakte permanentjes enzo.' Hij bedoelt het niet negatief: 'we willen per se de jeugd erbij betrekken. Die kinderen zingen wel in het Gronings. Dat hebben we ermee gewonnen.'

Behoud Gronings belangrijk

Ook wethouder Luth vindt het behoud van het dialect belangrijk. 'We moeten voorkomen dat er over veertig jaar geen Gronings meer wordt gesproken. De taal en cultuur moeten we koesteren.'

Nog genoeg te doen

Er is tot en met volgende week zondag nog genoeg te doen in de Westerwoldse Grunneger Weke. Luth verheugt zich het meest op de uitslag van de Grunneger Schriefwedstried, Vissering noemt de pubquiz. Maar het programma is nog veel voller, weet hij: 'de mensen kunnen overal aan meedoen, maar ik weet het ook niet allemaal. Er is elke dag wel wat te doen.'