FC Emmen slaagt er niet in om trieste dag positief te eindigen

Het FC Emmen van de Veendammer trainer Dick Lukkien beleefde vrijdag een pijnlijke avond. Zijn ploeg kon bij winst op Jong AZ en wat hulp van andere clubs de 3e periodetitel pakken, maar verloor met 0-2.

Door die nederlaag en de winst van FC Dordrecht (0-1 bij De Graafschap) is Emmen de koppositie in die 3e periode kwijtgeraakt. Dordrecht heeft nu een punt meer dan Emmen en is bij een zege (maandag thuis tegen RKC) periodekampioen.



Trieste dag

De nederlaag tegen AZ was voor de Drentse club een afsluiting van een zeer trieste dag. Het overlijden van de dochter van oud-aanvoerder Antoine van der Linden sloeg in als een bom op De Oude Meerdijk, schrijft RTV Drenthe.

Nova van der Linden was al een paar maanden ernstig ziek, maar haar overlijden kwam toch nog zeer onverwacht. Als eerbetoon speelde FC Emmen met rouwbanden en in de zesde minuut volgde een hartverwarmend applaus van de ruim vierduizend toeschouwers

Oude voetbalwet

FC Emmen was negentig minuten lang op de helft van Jong AZ te vinden, maar scoorde niet. In de slotfase trad een oude voetbalwet in werking. Uit de enige twee aanvallen van de club uit Alkmaar scoorden de gasten twee keer. Eerst passeerde voormalig BV-Veendammer Gersom Klok ongelukkig zijn eigen doelman en kort daarna maakte diezelfde Klok een overtreding in het strafschopgebied en maakte Duin de 0-2 vanaf de stip.

Een kleine kans

De ploeg van Lukkien heeft nog een kleine kans op de periodetitel. Als FC Dordrecht maandag op eigen veld puntverlies lijdt tegen RKC, kan FC Emmen bij winst bij FC Oss alsnog eerste worden.

