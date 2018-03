Hulpdiensten hebben zaterdagmorgen rond 07.00 uur een man gered uit het water bij de Kleine der A in Stad Groningen.

Het is onbekend hoe de man in het water terecht is gekomen.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer, waren snel ter plaatste en wisten de man uit het water te krijgen. De man is opgevangen door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis.