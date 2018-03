Column: Nooit meer griep

De onheilsprofeten onder ons die zich, als Jona in Nineveh, verkneukelen bij de gedachte aan de ondergang van de wereld, zijn één ijzer in het vuur kwijt: een nieuwe Spaanse griep, die de halve mensheid uitroeit, zit er niet in. De Groningse universiteit ontwikkelt namelijk een universele griepprik.

Zoals Gerard Reve een boek schreef dat alle andere boeken, behalve de Bijbel en de telefoongids, overbodig zou maken, zoals er universele lijmen en dito afstandsbedieningen zijn, zo krijgen we over een jaar of vijf een prik die beschermt tegen alle griepvarianten. Een soort panacee dus, die in een moeite door ook pandemieën helpt voorkomen.

Dat is niet alleen een bittere pil voor de Jona's onder ons, maar ook voor de werknemer. Want hoe heerlijk is de ziektewet, die je de ruimte geeft om in de wintermaanden een opkomende lichte hoofdpijn, 37.8, en een schorre keel aan te grijpen om een dagje of twee in bed te blijven. Nysileen, paracetamol, zakdoekjes, hoestdrank en veel snoep onder handbereik. En dan weer fris naar de zaak. 'Weer beter?' 'Ja, ik voelde wat opkomen en dacht: ik ziek even uit, pak wat rust, dan kan ik des te eerder weer aan de slag.' In de tijd van de brave soldaat Schwejk, in de Eerste Wereldoorlog, zou je dan een simulant heten, en een gedwongen kuur met veel klysma's, kinine en maagspoelingen moeten ondergaan. Maar in het Nederland van nu heb je rechten, en bezorg je hooguit je baas en diens financiële man een stevige koppijn.

Met de komst van de universele griepprik is het afgelopen met 'uitzieken' en 'je rust pakken'. De baas begint al in september in je nek te hijgen dat je bij de bedrijfsarts dat spuitje moet halen. En verdomd, hoe verwachtingsvol je tijdens het griepseizoen 's morgens ook beproeft of je niet tóch een beetje misselijk, duizelig of anderszins niet lekker bent, je blijft zo fris als een hoentje. Geen schijn van kans om je op een goede ochtend ziek te melden, je nog een keer om te draaien en eindelijk eens te beginnen aan een van je vele ongelezen boeken of desnoods dat ene dat alle andere boeken overbodig maakt. Nooit meer griep…. De mogelijkheid om even lekker ziek te zijn, eigenlijk toch wel een mensenrecht, wordt op deze manier fors ingeperkt.

Overbodig te zeggen dat we het hier hebben over mannen. Vrouwen krijgen namelijk geen griep. Die noemen dezelfde verschijnselen, een beetje pinnig, 'verkoudheid' en lopen gewoon door met hun 37.6 en hun lichte hoofdpijn. Minachtend bekijken ze de lijdende man, met zijn man flu en gaan naar de zaak. Invallen voor een collega met griep en hopelijk op weg naar de top, waar nu nog maar zo weinig vrouwen zijn doorgedrongen. Voor vrouwen is griep bij uitstek de gelegenheid om zich van de andere sekse te onderscheiden. Wat heb je tenslotte aan een directie of een raad van bestuur die in bed ligt uit te zieken? Alleen al daarom zou man flu in stand gehouden moeten worden. Zonder griep halen topvrouwen hun quotum nooit.

De onheilsprofeten moeten intussen hun kaarten zetten op een nieuwe wereldoorlog, klimaatramp of inslaande meteoriet. Er zijn nog mogelijkheden genoeg en ooit gaan we er allemaal aan, griepprik of niet. Dat is een hele opluchting.