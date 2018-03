Het aantal koophuizen in Groningen voldoet niet aan de vraag

Een woning in aanbouw in Blauwestad. (Foto: ANP)

In veel gemeenten wordt te weinig gebouwd om aan de vraag van koopwoningzoekers te voldoen. Vooral in de Randstad zijn de verschillen enorm, maar ook in Groningen is er woningschaarste.

Eind 2013 stonden er nog 217.000 huizen te koop in Nederland. Eind 2017 zijn dat er nog maar 89.000. Dat schrijft de NOS op basis van cijfers van de Rabobank.

Nieuwbouwprojecten

Een van de oorzaken is dat het aantal huishoudens harder groeit dan het aantal nieuwe woningen. In Groningen, maar ook andere steden waaronder Amsterdam en Utrecht, is daarom flink geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten. Dat blijkt als er gekeken wordt naar het aantal bouwvergunningen dat in deze gemeenten de afgelopen vier jaar is verstrekt. Eind 2017 maakte de gemeente bekend dat er de komende tien jaar tienduizend woningen bij komen.

Overloopgemeenten

Er wordt echter in lang niet alle oververhitte gemeenten voldoende bijgebouwd. In veel zogenoemde overloopgemeenten, de gemeenten rondom grote steden waar mensen uit de stad naartoe trekken, is de vraag namelijk enorm. Ook hier zou je verwachten dat er veel bouwvergunningen zijn verleend, maar ligt het aantal bouwvergunningen juist onder het landelijke gemiddelde. Dat geldt ook in de gemeenten ten noorden en zuiden van Groningen.

Lange zoektijd

Eind 2017 bleek al uit een RTV Noord-enquête, in samenwerking met NOS, dat kopers in Groningen 14 maanden doen over het vinden van een huis. Ook de huursector vertoont schaarste. Gemiddeld geven huurders aan dat ze 28 maanden zoeken naar een nieuwe woning. De zoektocht naar een sociale huurwoning duurt gemiddeld zelfs 33 maanden. Huurhuizen in de vrije sector worden gemiddeld in 16 maanden gevonden.

