Groningen heeft na Wageningen meeste studentenhuishoudens De keuken van een Groningse studentenwoning. (Foto: RTV Noord)

Groningen is na Wageningen de stad met de meeste studentenhuishoudens in Nederland. In Groningen werd in 2015 een op de vijf huishoudens gevormd door studenten. In Wageningen was dat een op de vier.

Wageningen stoot Groningen daarmee van de koppositie als grootste studentenstad. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De helft In 2015 deelden landelijk in totaal 257.000 studenten een huis met elkaar of ze woonden zelfstandig in een kamer of appartement. Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Delft waren samen goed voor de helft van alle studentenhuishoudens in Nederland. Snelle groei Van de gemeenten met zeker duizend studenten zag Wageningen het aandeel zelfstandig wonende studenten tussen 2011 en 2015 het snelst groeien, met ruim 30 procent. Daarna volgen Delft, Leiden, Amstelveen en Nijmegen. Het aantal studentenhuishoudens daalde in Deventer en Haarlem.

