Dick Lukkien: 'Kans op periodetitel is voor FC Emmen niet zo klein'

Het FC Emmen van de Veendammer trainer Dick Lukkien kon vrijdag bij winst op Jong AZ en wat hulp van andere clubs de 3e periodetitel pakken, maar verloor met 0-2. Maandag wacht Emmen een nieuwe kans.

En die kans is niet zo klein als menigeen denkt, vindt Lukkien. 'We staan een punt achter op Dordrecht en dat speelt thuis tegen RKC. Bij winst op FC Oss zegt mijn gevoel, en dat laat mij niet zo snel in de steek, dat we er dicht bij gaan komen.'

Deksel op de neus

Lukkien is van mening dat zijn ploeg vrijdagavond tegen Jong AZ beduidend de betere van de twee was. 'We hebben veel meer kansen gecreëerd, ik geloof achttien schotpogingen, en AZ twee. Dat zegt genoeg, zij waren dodelijk effectief.'

FC Emmen had juist moeite om haar kansen te verzilveren, aldus Lukkien. 'We hebben vol gespeeld om te winnen, en zo hebben we ook gewisseld. Helaas in de absolute eindfase de deksel op de neus gekregen.' Dat de Veendammer ook een kwaliteit van Jong AZ.

Beladen wedstrijd

De wedstrijd tegen Jong AZ was beladen, afgezien van het verloop. Voor de wedstrijd werd namelijk bekend dat de dochter van voormalig FC Emmen-aanvoerder Antoine van der Linden, Nova, was overleden. Ondanks dat ze geruime tijd ziek was, kwam dit onverwacht.

'Het is echt tragisch als je vrijdagmiddag zo'n bericht krijgt, dat gaat door merg en been', zegt Lukkien. De club heeft er volgens hem uitstekend invullen aan gegeven. 'Ook de supporters hebben het fantastisch mooi opgepakt. Ik stond met kippenvel mee te klappen.'

Rol van betekenis

Lukkien zegt nog steeds de hoop te hebben dat zijn ploeg in de resterende speelronden een rol van betekenis gaat spelen in de Jupiler League. 'We hebben een tikkie gehad, maar gaan vol goede moed richting de maandag.'

