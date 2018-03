Park ter nagedachtenis van vermoorde verzetsstrijder geopend

Het park in Finsterwolde ter nagedachtenis aan Harm Luppens is zaterdagochtend geopend. Luppens werd op 15 maart 1942 vermoord in concentratiekamp Sachsenhausen.

In Finsterwolde is al een verzetsbuurt, ter herdenking aan mensen die gestorven zijn of zich op goede manier hebben ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Februaristaking

Na de Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam werden in Groningen talrijke communisten gearresteerd, nadat zij ook hier tegen de Jodenvervolging hadden geprotesteerd.

In Finsterwolde ging het om negen mannen, onder wie Harm Luppens. Hij stierf op 28-jarige leeftijd in het concentratiekamp. Van de negen mannen keerden na de oorlog twee levend terug naar huis.

Bijzonder moment

'Het is een bijzonder moment, dat een stuk braakliggend terrein nu een mooi park is geworden', zegt Greta Volders van Werkgroep Verzetsbuurt. 'Ik heb gesproken met zijn zuster. Ze vertelde dat haar ouders en de weduwe van Luppens het niet aan konden.'

'Toen we bezig gingen met het park, zei ze dat het mooi zou zijn als het park vernoemd zou worden naar Harm Luppens.'

Verschrikkelijk voor gezinnen

'Het was vreselijk voor al die gezinnen. De mannen zijn nooit teruggekomen en ze hadden altijd nog hoop van: stel je voor dat ze weer komen', vervolgt Volders. 'Ik heb gehoord dat ouders lange tijd nog op hun bed rouwden om hun zoon. Dat heeft me heel erg aangegrepen.'

'Soms waren het twee jongens uit één gezin, die ook kinderen hadden. Die jong waren en in de blij van hun leven. Dat is echt verschrikkelijk geweest voor die gezinnen.'

Gemeenschap

Op de vraag wat het nieuwe park moet gaan betekenen voor de gemeenschap van Finsterwolde, zegt Volders: 'We hopen dat het helpt voor de sociale contacten in de buurt. Het was een braakliggend terrein.'

'We hebben er ook een stukje zelfwerkzaamheid in zitten. Er staan mooie planten, die we zelf moeten onderhouden van de gemeente. Het is dus ook aan de buurt dat het mooi blijft, we moeten er geen troep van maken', besluit Volders.

Rol van communisten

'Ik ben er heel blij mee dat dit park er nu is', zegt oud-burgemeester Hanneke Jagersma. Zij was burgemeester van de gemeente Beerta van 1982 tot 1990 en was lid van de CPN, de communistische partij. Jagersma was de enige burgemeester in Nederland die lid was van die partij.

'Toen ik burgemeester werd, heb ik gezien dat ik de mensen vertegenwoordigd heb die in de oorlog zo streden tegen fascisme. Na de oorlog is hun niet echt recht gedaan. Het komt nu steeds meer naar voren dat de communisten een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd tegen het fascisme in de oorlog.'