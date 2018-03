Deel dit artikel:











Beachvolleyballer Brouwer verzilvert matchpoint en pakt goud (Foto: RTV Noord)

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer en zijn partner Robert Meeuwsen hebben zaterdag de Katari Cup in Doha in Qatar gewonnen. De Nederlanders wonnen in de finale met 2-1 van Oleg Stojanovski en Igor Velitsjko.

Het Russische duo kwamen op 1-0 voorsprong, maar daarna kwamen Brouwer en Meeuwsen langszij en gingen ze eroverheen. De setstanden waren 20-22, 21-14 en 15-11. Het matchpoint werd door Brouwer verzilverd met een ace.

Het is het eerste goud in de World Tour van het jaar. In januari pakten de mannen nog wel brons bij het World Tour-toernooi in Den Haag.

Lees ook: - Brouwer en Meeuwsen naar de finale in Doha

- Brouwer en Meeuwsen halen laatste vier in Doha