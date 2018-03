Groningers lanceren voetbalblad in Japan

Voetballiefhebbers in Japan kunnen binnenkort uitgebreid kennis maken met de Europese voetbalcultuur. Met dank aan twee Groningers. Die twee zijn Tom Bodde uit Slochteren en René Otterloo uit Wildervank. Samen vormen zij de hoofdredactie van het voetbalblad Panenka. Ze noemen het blad 'het enige échte cult-voetbaltijdschrift van Nederland'.

Echte clubliefde

In Panenka, genoemd naar de beroemde penalty van de Tsjech Panenka, staan geen verhalen over de Champions League en peperdure transfers, maar over échte clubliefde en voetbalbeleving.

Het blad schrijft met name over kleinere clubs in Nederland en de rest van Europa. Die aanpak is ook opgevallen in het land van de rijzende zon.

Japanse uitgever

Bodde: 'We werden benaderd door een Japanse uitgever, die vond het wel interessant om de Europese voetbalcultuur leesbaar te maken in Japan.'

In Japan leeft het voetbal heel anders dan in Europa, weet Bodde: 'Daar zijn de voetbalclubs opgericht door bedrijven om hun werknemers fit te houden. Mensen beleven het daar alsof ze een dagje naar het park gaan: het maakt ze niet veel uit wie er scoort.'

Gat in de markt

Maar volgens Bodde zijn er ook veel voetballiefhebbers die op de televisie naar het Europese voetbal kijken, en die graag meer willen weten over de achtergronden: 'Maar die achtergronden worden in Japan niet gepresenteerd in tijdschriften. In die markt springen wij nu.'

BV Veendam

De eerste Japanse editie van Panenka verschijnt in april. Dan kunnen de Japanners onder meer een uitgebreid achtergrondartikel over de teloorgang van de BV Veendam lezen.

Ook alle andere voorgaande veertien edities van het kwartaalblad worden vertaald.

Binnenlopen?

Gaan de makers van het voetbalblad nu financieel binnenlopen? Japan telt tenslotte ongeveer 127 miljoen inwoners.

Bodde: 'We moeten het maar eens afwachten.' Met een glimlach: 'Als tien procent ons blad gaat lezen kunnen we binnenkort misschien verhuizen.'

Lees ook:

- Nieuw voetbalmagazine Panenka met dank aan worst en jenever

- Reconstructie: de onnavolgbare geschiedenis van de SC Veendam-omroepwagen

- 'Ineens zag ik Panenka lopen'