De handjes uit de mouwen voor NLdoet

Op veel plekken in onze provincie worden de handjes uit de mouwen gestoken. Mensen schilderen, timmeren en maken schoon allemaal in het kader van NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Het team van Expeditie Grunnen neemt een kijkje Scouting Nienoord in Leek, waar zo'n 30 vrijwilligers druk in de weer zijn om het clubgebouw er weer in tiptop uit te laten zien.

Boenen, knutselen en schilderen

Zo wordt er een speciale afvalbak voor plastic in elkaar geknutseld, wordt het hele pand schoongespoten met de hogedrukspuit en de toiletten worden stevig onder handen genomen.

Op en rond het pand wordt er druk gezocht naar hout voor op het kampvuur en in een zaaltje wordt er door twee kinderen tovenaar Merlijn geschilderd. 'Dit is voor het Noordelijk Pinksterkamp (NPK)', vertellen de twee aan Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer.

'Anders blijft het maar liggen'

Arjen Vennema van Scouting Nienoord is blij met de inzet van alle vrijwilligers. 'Op zo'n dag krijg je zoveel voor elkaar, omdat je met je allen even de schouders de onder zet. Anders blijven dit soort klusjes eigenlijk alleen maar liggen.'

Elke week NLdoet

Op hun doorreis denkt het team van iemand tegen te komen die in haar eentje bezig is met NLdoet. Gea Pwa uit Zuidbroek is zwerfafval aan het opruimen in het dorp. Glas, blikjes, papiertjes, ze komt het allemaal tegen. 'Ik stoor me aan al het zwerfafval, dus dat ruim ik op als ik er tijd voor heb. Voor mij is het elke week NLdoet.'