De brandweer heeft zaterdagmiddag een ree gered uit het Noord-Willemskanaal bij Haren.

Het dier kwam in het water bij de Meerwegbrug in Haren, en kon er zelf niet meer uitkomen.

Met banden heeft de brandweer de ree op het droge gehesen. Daarnaa is het dier overgedragen aan de dierenambulance.