Een sportwagen is zaterdagmiddag van de weg geraakt op de parallelweg van de N366 bij Musselkanaal en kwam in een sloot terecht.

Het gaat om een Donkervoort sportwagen. Het is niet bekend wat de waarde is van de auto.

Er zijn geen gewonden gevallen. Het voertuig is afgesleept door een berger. Het is niet bekend hoe groot de schadepost precies is.