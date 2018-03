Expeditie Grunnen: Ronald pingelt voor het in eerst in 30 jaar

Basgitaren, elektrische, akoestische gitaren en ukeleles. In Zuidbroek kon de liefhebber van gitaren helemaal los. Zalen vol met gitaren in en in elke hoek wordt er door muzikanten proef-gepingeld.

Ook door Expeditie Grunnen presentator Ronald Niemeijer. Hij krijgt een basgitaar in zijn handen en mag er even op spelen: 'Het is alweer 30 jaar geleden dat ik een gitaar vast heb gehad joh'.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Trekharmonica en accordeon in de Wilp

- Paardjes mogen eindelijk buitenspelen aan de Jonkersvaart

- Handen uit de mouwen bij Scouting Nienoord

- De eendjes op de ijsbaan van Midwolda

- Het vrouwenkoor Vrolijke Noot in Muntendam

- En meer!

