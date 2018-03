Delfzijlster van de bijstand naar eigen theewinkel

De pui van Frédériques theewinkel, in het centrum van Delfzijl. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Frédérique de Boer: 'Ik weet zeker dat het gaat lukken met deze theewinkel. Ik geloof in mijzelf.' (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Met een vrolijke glimlach helpt Frédérique een tweetal klanten in haar theewinkel. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Vier jaar lang kreeg Frédérique de Boer uit Delfzijl een uitkering. Daar is een einde aan gekomen nu ze haar eigen theewinkel opende, in het centrum van de havenstad.

Bijzonder, aangezien het niet vaak voorkomt dat er een gloednieuwe winkel opent in hartje binnenstad. Daarnaast is het voor Frédérique een nieuwe start na een persoonlijk zware tijd.

Café ging dicht

De 51-jarige Delfzijlster was jarenlang uitbater van eetcafé Kuilsburg in Delfzijl Noord. Ze besloot de tent te sluiten nadat bekend werd dat het winkelcentrum gesloopt zou worden. Daarna volgde de ene na de andere tegenslag.

Zo kreeg ze ruzie met haar man, met een scheiding tot gevolg. Ook werden haar beide ouders ernstig ziek. Haar vader overleed, maar Frédérique's moeder krabbelde weer op en is inmiddels weer op de been.

Ingestort

'Ik wilde wel werken, maar was helemaal ingestort. Het ging gewoon niet meer', vertelt een openhartige Frédérique.

Toch heeft de geboren Delfzijlster altijd al plannen gehad om een eigen theewinkel te beginnen. Toen ze een half jaar geleden weer goed in haar vel zat, werden die plannen concreter. Een goede vriendin schoot financieel te hulp. Ook haar moeder deed een duit in het zakje.

Gat als Delfzijl

'In het begin vroegen mensen zich af wat ik met een theewinkel moest, helemaal in een gat als Delfzijl. Maar door mijn enthousiasme zijn mensen in mij gaan geloven. Zo ben ik begonnen, met minimale middelen.'

Nadat ook de gemeente met een microkrediet meewerkte, kon ze afgelopen week haar eigen winkel openen. De zaak staat inmiddels vol met bloemen van collega-ondernemers, die blij zijn dat er weer een nieuwe zaak is geopend.

In de afgelopen jaren heeft het centrum voortdurend te maken gehad met krimp. Een nieuwe winkel is dan ook meer dan welkom.

Enthousiasme

Frédérique denkt dat ze zichzelf hiermee zonder bijstand kan bedruipen: 'Ik weet zeker dat het gaat lukken. Ik geloof in mijzelf. Als je dat uitstraalt, zonder arrogant te worden, moet het goedkomen.'

