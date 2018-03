Deel dit artikel:











Brandweer pompt volgestroomde kelder leeg De brandweer pompt de kelder leeg (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Een kelder is zaterdagavond volgestroomd met water. Dat gebeurde in een horecagelegenheid aan de Gelkingestraat in de stad Groningen.

De brandweer heeft de kelder leeg gepompt. Volgens omstanders gaat het om zo'n 60.000 liter water. Het verkeer heeft hiervan enige hinder ondervonden. De brandweer vermoedt dat het lek is ontstaan door een leidingbreuk.