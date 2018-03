Zestien woningen ontruimd vanwege gaslek; gevaar geweken (update 21:42 uur)

Een flatgebouw met zestien woningen aan de Laan van de Vrede in de stad Groningen is zaterdagavond ontruimd vanwege een gaslek.

De brandweer heeft de woningen uit voorzorg ontruimd, en is met netbeheerder Enexis op zoek naar het lek.

Rond half tien in de avond was het gevaar geweken. De bewoners van een aantal woningen mogen weer terug, enkele anderen moeten de nacht elders doorbrengen. De gemeente heeft opvang geregeld in het Apollo hotel.