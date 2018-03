Bosker bezet na eerste dag WK allround de vierde plaats

Schaatser Marcel Bosker is het WK Allround op de ijsbaan van het Olympisch Stadion in Amsterdam goed begonnen. De Groninger staat na de eerste dag op de vierde plek in het algemeen klassement.

Na een teleurstellende twaalfde tijd op de 500 meter herstelde hij zich knap op de vijf kilometer.

Derde op de 5 kilometer

Bosker finishte in een uiterst sfeevolle ambiance en voor volgepakte tribunes op de tweede afstand van de dag, de vijf kilometer, als derde. Hij zette een tijd neer van 6.35,39. Daarmee gaf hij een dikke seconde toe op Sven Kramer en anderhalve seconde op de Noorse winnaar Sverre Pedersen.

Vierde in algemeen klassement

Roest is de leider in het algemeen klassement na dag één. Pedersen is tweede, Kramer derde. Bosker valt op dit moment net buiten het podium en staat op 2,14 seconden van Roest.

Moeizaam begin

Op de 500 meter kwam Bosker na een verre van vlekkeloze race uit op een tijd van 37,85 en moest genoegen nemen met de twaalfde tijd. Patrick Roest won deze afstand in een tijd van 36,97. Sven Kramer eindigde als zesde in 37,43. Hij gaf één honderdste toe op de Noor Sverre Pedersen.

Top vijf

Op zondag staan de 1500 meter en de tien kilometer op het programma. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Bosker meedoet aan het WK allround bij de senioren. Hij was vorig jaar reserve. De Groninger is regerend Nederlands kampioen allround. Voorafgaand aan dit toernooi gaf Bosker zich op een top-vijf plaats te richten.

