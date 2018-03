Donar schiet Leiden aan flarden

Sean Cunningham, op de rug gezien, in duel met Jessy Voorn archief (Foto: JK Beeld)

Donar dendert ook in de competitie door. Zaterdagavond werd de uitwedstrijd tegen ZZ Leiden eenvoudig gewonnen met 61-85. Evan Bruinsma bleef vlak voor tijd met zijn hand hangen achter een shirtje van een tegenstander.

Veel bloed

De Amerikaan bloedde hevig aan zijn hand en is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. Daar wordt zijn hand gehecht. Volgens coach Braal kan Evans waarschijnlijk wel gewoon meedoen in de uitwedstrijd tegen Cluj van aanstaande woensdag.

Geen blessure Dourisseau

Jason Dourisseau verstapte zich vlak voor het einde van het tweede kwart en ging even naar de kant. Braal liet hem echter weer starten in het begin van het derde kwart en daar kwam Dourisseau goed doorheen. Omdat Donar steeds verder voor kwam te staan werden er geen extra risico's genomen met de Amerikaan en bleef hij in de slotfase aan de kant.

Blessure

De Groningers lieten er in Leiden geen gras over groeien en stonden al snel in de wedstrijd aan de goede kant van de score. Bij rust was de voorsprong zestien punten voor de formatie van coach Erik Braal: 23-39.

Koploper

Na de onderbreking wist Donar de opgebouwde voorsprong alleen nog maar verder uit te breiden. De in grote getalen opgekomen supporters van de thuisclub werden er, met name door een scherp derde kwart van de gasten, moedeloos en stil van. In het laatste kwart lieten de Groningers de teugels enigszins vieren.

Topscorer

Topscorer bij de withemden was Brandyn Curry met 24 punten, Evan Bruinsma was goed voor vijftien punten. Donar blijft koploper in de Dutch Basketball League met 38 punten uit 21 wedstrijden.

Return

Aanstaande woensdag 14 maart volgt de return in de achtste finales van de Europe Cup tegen het Roemeense Cluj. De heenwedstrijd werd met 103-76 gewonnen door Donar.

