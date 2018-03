GIJS deelt eerste tik uit aan Heerenveen in strijd om kampioenschap

GIJS-speler Tim Bartels (in het rood-zwarte tenue) is Wesley Timmermans te snel af (Foto: JK Beeld)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond voor 1100 enthousiaste supporters de eerste stap gezet richting het kampioenschap in de eerste divisie. Het eerste duel in de best-of-three serie tegen het talentteam van Heerenveen Flyers werd met 10-4 gewonnen.

Als de formatie van coach Arjan Peters de tweede wedstrijd volgende week zaterdag in Heerenveen ook wint zijn de Groningers kampioen. De return in Heerenveen begint om 16:00 uur in Thialf.

Uitpuilend Kardinge

Bij een overwinning van de Friezen volgt er een beslissingswedstrijd in Groningen. De periodestanden in een uitverkocht sportcentrum Kardinge waren 4-1, 3-3 en 3-0.

Uitblinker Keizer

Grote man aan de kant van de Groningers was Kenneth Keizer. Hij maakte drie doelpunten en gaf ook twee assists. De supporters kregen waar voor hun geld en zagen in totaal veertien doelpunten. GIJS maakte het verschil al in de eerste periode, hielden de Friezen in de tweede twintig minuten in toom en maakten het karwei af in de laatste periode.

