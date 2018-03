Bruinsma met handblessure naar ziekenhuis in Leiden gebracht

Donar-speler Evan Bruinsma moest zaterdagavond na het gewonnen duel tegen Leiden (61-85) naar het ziekenhuis gebracht worden.

De Groningse forward bleef vlak voor het einde van de wedstrijd met zijn linkerhand ongelukkig hangen achter een shirt van een tegenstander.

Bloedende hand

Zijn hand bloedde behoorlijk. Op advies van een toevallig aanwezige Groningse specialist/arts werd de Amerikaan naar het ziekenhuis gebracht in Leiden om zijn wond te laten hechten. Coach Erik Braal gaf na afloop aan dat hij op het eerste gezicht verwacht dat het mee zal vallen.

Oordeel van arts

'Op basis van het oordeel van de arts hebben wij besloten om Bruinsma ter plekke in Leiden naar het ziekenhuis te laten gaan,' aldus Braal. 'Het werd beter geacht om zijn wond meteen te laten hechten en niet te wachten tot we weer in Groningen zouden zijn. Ik verwacht op dit moment dat de wedstrijd van aanstaande woensdag tegen Cluj voor hem niet in gevaar komt.'

