Auto botst tegen boom; bestuurder komt om het leven (Foto: Melarno Kraan / 112Groningen)

Een auto is zondagochtend tegen een boom gebotst op de Oostelijke Rondweg (N367) in Winschoten.De bestuurder is daarbij om het leven gekomen.

Deze persoon was de enige inzittende. Er zijn geen andere auto's betrokken bij het ongeval. De weg is afgesloten. Het is niet bekend wanneer deze weer wordt vrijgegeven. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De politie doet onderzoek.