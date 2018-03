Deel dit artikel:











Woning in Noordhorn vat vlam Brandweerlieden proberen de dakbrand in Noordhorn onder controle te krijgen. (Foto: De Vries Media)

In een woning aan de Oosterweg in Noordhorn is zaterdagavond brand ontstaan in de kap van het dak. De bewoners konden het pand tijdig verlaten.

Diverse brandweereenheden kwamen even na de klok van 22:00 uur ter plaatse, maar zij konden niet voorkomen dat de woning de nodige brandschade opliep. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend en wordt onderzocht.