Er wordt volop gelammerd in Warfhuizen. (Foto: Marthijs Velthuis/RTV Noord)

De 35 schapen van Geert en Lammert in Warfhuizen zijn continu aan het lammeren. De heren hebben het er zelfs zo druk mee, dat ze de stal aan huis gebouwd hebben.

'In de zomer is dit weer gewoon een terras, maar nu is het een stal', zegt Geert tegen Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer.

'Ze noemen mij wel eens een luie boer, maar op deze manier heb ik goed zicht op de schapen', zegt hij. Vanuit zijn keuken en bijkeuken kan Geert zijn beestjes goed in de gaten houden.

Zelfs in de avonduren bekommert Geert zich actief om de beestjes. Hij heeft een camera op de stal gericht staan, zodat hij zelfs vanuit bed kan zien wanneer er gelammerd moet worden.