Nhung Dam en Karin Sitalsing schreven beste Groninger boeken

Nhung Dam neemt haar prijs in ontvangst voor het boek Duizend Vaders (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

Schrijver Nhung Dam heeft met Duizend Vaders de prijs gewonnen voor beste Groninger boek in de categorie fictie. Karin Sitalsing won met Boeroes de prijs van de waargebeurde verhalen.

Dat werd zondagmiddag bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek in Groningen tijdens het eerste weekend van de Boekenweek.

75 inzendingen

In totaal kwamen 75 inzendingen binnen bij de jury, onder leiding van oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en huidig directeur Veiligheidsregio Groningen Wilma Mansveld.

Daaruit koos de jury voor beide categorieën vijf boeken die in aanmerking kwamen voor de prijs.

Boek laat je nadenken

De jury is onder de indruk van het boek Duizend Vaders, dat gaat over een Vietnamese familie die probeert te overleven. As bootvluchtelingen worden ze door een schip uit het water gevist en naar een ijskoud land gebracht.

Volgens juryvoorzitter Mansveld beschrijft de geboren Groningse, opgegroeid in de wijk Beijum, op een bijzondere manier een wereld waar het altijd winter is. 'Het laat je nadenken over de zin en onzin van het leven. We kijken uit naar haar volgende boek.'

De andere genomineerden voor de categorie fictie waren Sabine van den Berg, Auke Hulst, Coen Peppelenbos en Lucas Zandberg.

Boeroes

Het beste non-fictie boek is Boeroes van Karin Sitalsing. Volgens Mansveld is het boek 'een fijnzinnig geschreven geschiedenis over blanke Surinamers, een voor velen onbekend onderwerp. Het verbindt Groningen hier met het dorp Groningen daar'.

Jelto Drenth, Jan Evert Emmelkamp, het duo Eric Bos en Norma van der Horst en Frans Westra maakten kans op de prijs voor beste non-fictie boek.

Prijs voor uitgever

Anton Scheepstra van Uitgeverij Passage nam de Kees van der Hoef-Prijs 2018 in ontvangst. Die prijs wordt om het jaar uitgereikt aan mensen of organisaties die bijgedraagd hebben aan het literaire klimaat in Groningen.

Van der Hoef is in de nacht van dinsdag op woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Het was een markante Stadjer. Hij schreef gedichten, verhalenbundels en historische fotoboeken.

Boekenweek

De Groningen Boekenprijzen zijn dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. De prijs wordt nu uitgereikt in het eerste weekend van de Boekenweek. Daarvoor werd dit gedaan tijdens het literaire festival Het Grote Gebeuren, dat in het najaar wordt gehouden.