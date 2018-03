'We scoren nu ook eens een keertje buiten het ziekenhuis. Eindelijk drie punten. Daar hebben we lang op moeten wachten, maar zijn we erg blij mee', aldus aanvoerder Sergio Padt.

'De eerste helft was ik niet tevreden met de 1-0 voorsprong. Die 1-0 kwam dan weliswaar met geluk aan, maar we hebben goede kansen gecreëerd. Volgens mij hadden we in de rust met 3-0 voor kunnen staan.'

Angstiger

'De tweede helft was het wat angstiger, wat terughoudender. Ik denk dat we niet heel veel kansen hebben weggegeven. Volgens mij hadden we deze wedstrijd aardig onder controle, en hadden we bij rust wat meer moeten voor staan.'

Op de vraag hoe belangrijk het is, om drie punten sinds tweeëneenhalve maand te halen, zegt Padt: 'Het is niet dat we heel veel verloren. We pakten best wel onze puntjes, maar de overwinning ontbrak. Dan is het extra lekker dat die nu gekomen is. We wisten dat we moesten winnen, anders zou het heel spannend worden.'

'We moesten een keer winnen'

Juninho Bacuna: 'Ik zag het niet aankomen dat we zouden winnen, maar we zijn er erg blij mee. We moesten gewoon een keer winnen. We hebben een paar kansen laten liggen, maar het was heerlijk om vandaag te winnen.'

De middenvelder werd uitgekozen tot Man of the Match: 'Ik denk dat ik wat vaker naar voren zou moeten staan, maar hier sta ik goed. We moeten deze lijn doorzetten. Als ik de aanvallers goed kan bedienen, is dat ook een kwaliteit van me', besluit Bacuna

'Het publiek heeft ons fantastisch ondersteund'

'We hebben hier hard voor moeten werken. We zijn al een aantal keren dichtbij de eerste overwinning geweest dit jaar', aldus trainer Ernest Faber. 'In de tweede helft hadden we wat moeite, maar het publiek heeft ons fantastisch ondersteund. Dan valt gelukkig uiteindelijk de bevrijdende 2-0. Het is ook een terechte overwinning.'

In de tweede helft zat Sergio Padt ineens op de grond en moest een blessurebehandeling ondergaan. Dat kwam FC Groningen niet slecht uit. Toch geeft Faber niet toe dat dit van te voren was afgesproken.

'Een lichte blessure is een lichte blessure, dus hij moet dan behandeld worden.' Toch greep Faber het moment aan om tactisch wat dingen recht te zetten. 'We hebben dan wel even de tijd om jongens bij te sturen. Vooral over het doordekken naar achteren heb ik wat proberen bij te sturen', besluit Faber.

