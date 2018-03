FC Groningen wint voor het eerst in 2018

FC Groningen heeft zondagmiddag de eerste overwinning in 2018 gepakt. In het Noordlease stadion won de FC met 2-0 van PEC Zwolle.

Door een eigen goal van Ryan Thomas kwamen de Groningers in de eerste helft op voorsprong. Na de rust werd het nog even billenknijpen totdat Hrustic in de slotfase de bevrijdende 2-0 maakte.

You'll never walk alone

Voorafgaand aan de wedstrijd werd het nummer 'You'll never walk alone' gespeeld ter nagedachtenis aan het overleden dochtertje van oud speler Antoine van der Linden. FC Groningen speelde daarom ook met rouwbanden.

Eigen goal

De eerste kans van de wedstrijd was voor Mimoun Mahi. De aanvaller schoot de bal voorlangs na een goede voorzet van Tom van Weert. FC Groningen bleef de betere ploeg in de eerste helft.

Na vijfentwintig minuten wisten de Groningers zichzelf te belonen na een goede aanval over de rechterkant. Tom van Weert gaf hard voor en Ryan Thomas werkte de bal ongelukkig in eigen goal.

Lat

FC Groningen bleef in die eerste helft de betere ploeg en vlak voor rust had Mimoun Mahi de 2-0 moeten maken. De aanvaller kwam één op één te staan met PEC doelman Diederik Boer en had de hoek voor het uitkiezen. Mahi koos voor een stift en die belandde op de lat.

Tweede helft

Waar Groningen in de eerste helft duidelijk de betere ploeg was, kreeg PEC toch wat kansen na de rust. Dankzij een paar goede reddingen van Sergio Padt blijft FC Groningen op voorsprong.

PEC schoot nog een keer op de lat en begon in de slotfase toch wel aan te dringen. Tot enorme kansen leidde dat niet meer.

Hrustic

In de negentigste minuut beslist FC Groningen de wedstrijd. Hrustic, die vorig jaar ook scoorde tegen Zwolle, schiet de bal knap achter Diederik Boer. Daarmee wint FC Groningen voor het eerst dit jaar en krijgt het wat lucht op de ranglijst.

Het gat tot een nacompetitie plaats was om 12.30 nog maar vijf punten. Een dikke anderhalf uur later is dat weer acht punten. En zo lijkt FC Groningen definitief veilig.