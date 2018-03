'Groningen was een stuk sterker, maar in de tweede helft komen we nog goed weg.' De leden van het supporterspanel kijken positief terug op de 2-0 overwinning van FC Groningen op PEC Zwolle. Het rapportcijfer voor de FC: een 7,8.

Kevin van der laan

is erg blij met de overwinning: 'Ohhh jongens eindelijk! De wedstrijd begon open, eerste helft was best vermakelijk.' Ondanks dat het de tweede helft was minder was is hij toch tevreden: 'Tweede helft kakte alles compleet in maar eindelijk weet Hrustic, die prima speelde, het over de streep te trekken. Ik kan met trots zeggen dat ik deze wedstrijd een 7,5 geef, er werd niet verzaakt door de FC!'

Kris Groenewold

zag Bacuna, waar hij vaak kritisch op is, een goede wedstrijd spelen: 'Een heel terechte overwinning! Spelers als Namli, Saymak en Mohktar heb ik amper gezien. Dat is de verdienste van de FC vandaag. De manier waarop Groningen druk zette heb ik lang niet gezien, maar heeft deze overwinning wel afgedwongen. Niks op aan te merken. Voetnoot, ik ben kritisch op Bacuna maar die speelde vandaag een geweldige wedstrijd. Mag gezegd! Cijfer: een dikke 8!'

Sil Piek

zag FC Groningen in de tweede helft goed wegkomen. 'Tegen dit zwakke PEC had er in de eerste helft al ruim weglopen moeten worden. Gelukkig kwam het nog goed, mede doordat Thomas dezelfde fout beging als Mahi. Bacuna, Doan en Zeefuik uitblinkers, hopelijk kunnen we de laatste twee na dit seizoen behouden. Van Weert speelde ook een van zijn betere wedstrijden, jammer dat hij gewisseld werd. Eindcijfer: 7.5'

'Lekker hoor', zegt Jasper Kelder. 'Je zou haast vergeten hoe het is, eindelijk weer eens verdiend gewonnen! Eerste helft liep echt op rolletjes, waren duidelijk de bovenliggende partij. Tweede begon dan weer opvallend moeizaam, maar na Padt zijn slinkse timeout herpakte de ploeg zich uitstekend. Prachtig vervolgens die ontlading bij de 2-0. Meer van dit graag! Ik geef het een 8, vond Bacuna als man of the match ook zeer terecht.'

'Bacuna was wat mij betreft de Man of the Match', aldus Ronald Varwijk. 'Lekker dit!! Eindelijk de driepunter waar we zo naar op zoek waren. Een uitstekende eerste helft met hoog drukken zetten. Had in de eerste helft meer mogen worden beloond door onze jongens. Tweede helft paar keer goed weggekomen met goed positiespel van Zwolle. Dan valt uiteindelijk die tweede goal en vieren we eindelijk het feest! Wat een opluchting!'

Lees ook:

- FC Groningen wint voor het eerst in 2018

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs PEC Zwolle?

- Van minuut tot minuut: FC Groningen wint voor het eerst dit jaar